Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkelerin gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum"
Kabine Toplantısı Sonrası Erdoğan'dan KYK açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz yararlanacak."
Politika 18.07.2022, 17:40 18.07.2022, 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz yararlanacak."