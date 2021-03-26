Kabine iddiasında yeni gelişme! Erdoğan Çiller ile neyi planlıyor?

Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişikliğe gideceğine dair iddialar üzerinden eski başbakanlardan Tansu Çiller’in Dışişleri Bakanlığı’na getirileceğine dair duyum aldığını söyledi.

TELE1'de 'Gün Başlıyor' programında dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaşan Ataklı “Tansu Çiller’in Bakanlığa getirileceğine dair bilgi aldım” dedi.

Ataklı’nın canlı yayında aktardığı kulis bilgisi şöyle:

“Tansu Çiller’i Dışişleri Bakanı yapabilirler. Eğer yapılırsa, Çiller hamlesi Erdoğan’ın son zamanlardaki en akıllı taktik hamlesi olacaktır. Bu Türkiye için hayırlı değildir. Bu sadece zaman kazandırır. Çiller AKP içerisinde Demokratlar ile ilişkisi olan tek kişi. Beyaz Saray’a telefon açabilecek biri. Avrupa Birliği de Tansu Çiller ile konuşur. AKP bu hamle ile Akşener’i geride bırakmak istiyor da olabilir.”