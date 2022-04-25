Kabine bugün toplanıyor! Masada Ramazan Bayramı tatili var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini Ramazan Bayram tatilinin süresi olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler ve Ramazan Bayramı tatili süresi ile alınacak önlemler görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başlayacak.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantıda alınması bekleniyor. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.
Toplantıda Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler de görüşülecek.
PENÇE-KİLİT VE EKONOMİK GELİŞMELER
Toplantının bir diğer maddesini ise Kuzey Irak'taki terör örgütü varlığına yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile ekonomik gelişmeler oluşturacak. Toplantıda bu iki başlık da değerlendirilecek.
Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor. (haberturk)