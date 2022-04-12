Kabine bugün toplanıyor! Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ana gündem Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri hem de sahadaki gelişmeler hakkında bakanlarla değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz’deki mayın riski ile Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında Akdeniz’de oluşturulması planlanan yeni enerji koridorunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra "bin 100 lira" olan emekli ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonunda "Millete Sesleniş" konuşması yapacak. Ardından kabine üyelerine yemek verecek. (Ntv)