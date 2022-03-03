Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki raylar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle birleştirildi.

Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun tamamlanan birinci etabının ardından hattın ikinci etabı olan Kabataş kesiminde de rayların birbirine bağlanması için tören düzenlendi. Ray birleştirme törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, buradaki hatların yıl sonuna kadar yetiştirilip Mecidiyeköy’e, Mahmutbey’den gelen vatandaşları da hem Fulya’ya hem Yıldız’a 7-8 dakikalık bir aktarma ile ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

Yıl sonuna yetiştirilmesi planlanıyor

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Mecidiyeköy, Fulya, Kabataş üzerinden devam eden hattımızdayız. Bu hat üzerinde birkaç önemli unsur var. Bir tanesi Beşiktaş’taki tarihi kazı. Ne yazık ki bunun zamanı belirlenemiyor. Çok ince bir iş. Orada gerçekten önemli, tarihi kalıntılara ulaşıldı. Bu sürece dair o ince çalışma yoğun bir şekilde devam ediyordu. 2020 nisan, mayıs gibi kazıyı başlattık ve gerçekten çok yoğun bir kazı çalışması orada sürüyor. Aynı şekilde Kabataş’ta da bir kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir süreç. Kalıntılar, Beşiktaş’ta ki gibi aynı derinlikte değil, aynı tarihi geçmişe de sahip değil. Tahminimiz oradaki çalışmaların 4-5 ay içerisinde bitecek olması yönünde. Burada Fulya’yı ve Yıldız’ı yıl sonuna kadar yetiştirip, bu hatları bağlantı şekliyle Mecidiyeköy’e gidiş-geliş yapacak biçimde bir nevi Mecidiyeköy’e Mahmutbey’den gelen vatandaşımızı hem Fulya’ya hem Yıldız’a 7-8 dakikalık bir aktarma ile ulaştırmış olacağız. Beşiktaş’ta ki kazının belirsiz olması sebebiyle, oradaki istasyonumuzun açılış tarihini ne yazık ki belirleyemiyoruz. Ama Kabataş ile ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Dolayısıyla Fulya ve Yıldız’ı bu yılın sonuna, Kabataş’ı da 2024’e hazırlamak istiyoruz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasının ardından ray kaynatma törenine geçildi. Ray birleştirme töreninden sonra İmamoğlu, metro hattı inşaatındaki çalışmaları inceledi.