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Johnson ve Alman mevkidaşı Scholz, Ukrayna’yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığı ele alındı. İki lider, herhangi bir saldırı durumunda Rusya’nın ağır bedel ödeyeceğini ifade etti.

Politika 21.01.2022, 14:03
Johnson ve Alman mevkidaşı Scholz, Ukrayna’yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığı ele alındı. İki lider, herhangi bir saldırı durumunda Rusya’nın ağır bedel ödeyeceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün akşam Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Rus askerlerinin Ukrayna sınırındaki mevcudiyetiyle ilgili gelişmeleri ele alarak, daha fazla askeri saldırganlığın Rusya için "yüksek bir maliyeti olacağı" konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Johnson ve Scholz, Rusya’ya Ukrayna’yı işgal etmesi halinde "önemli ve ciddi bir bedel" ödeyeceği konusunda uyarıda bulundular.

Bir Alman sözcü telefon görüşmesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik daha fazla askeri saldırısının önlenmesi gerektiği" konusunda anlaştıklarını söyledi. Sözcü ayrıca, Scholz ve Johnson’ın "daha fazla saldırganlık durumunda Rusya’nın önemli maliyetlerle yüzleşmek zorunda kalacağının açık olması gerektiği" konusunda da anlaştıklarını sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, Scholz ve Johnson’ın "Rusya’nın Ukrayna’da devam eden istikrarsızlaştırıcı eylemindeki derin endişelerini paylaştıkları ve Ukrayna’ya yapılacak herhangi bir işgalin ciddi bir stratejik hata olacağı" yönünde anlaştıkları belirtildi.

İngiltere tarafından yapılan resmi açıklamada, "Başbakan, NATO müttefiklerinin koordineli bir yanıt üzerinde birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Liderler konuyla ilgili yakın temasta kalmaya karar verdi. Başbakan, G7 başkanlıkları boyunca Alman Başbakan Scholz ile yakın çalışmayı heyecanla beklediğini söyledi" denildi.

Rusya ile görüşülecek

On binlerce Rus askerinin Ukrayna sınırında toplanması nedeniyle iki ülke arasında büyük bir silahlı çatışma çıkacağına yönelik korkular artıyor. Dünya liderleri, Ukrayna sınırındaki kriz durumunu önlemek için Rusya’ya diplomatik baskı yapıyor.

Konuyla ilgili yakın takipte bulunan ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yatıştırmak amacıyla liderlerle görüşüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, perşembe günü konuyla ilgili Berlin’de liderlerle görüşmüştü. Blinken, bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cenevre’de görüşüyor.

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