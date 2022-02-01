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Johnson: "Rusya’nın Ukrayna’yı işgali siyasi ve insani felaket olur"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ihtimaline değinerek, "Bence bu siyasi ve insani bir felaket olur. Rusya için de dünya için de askeri bir felaket olur" uyarısında bulundu.

Politika 01.02.2022, 22:47
Johnson: "Rusya’nın Ukrayna’yı işgali siyasi ve insani felaket olur"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ihtimaline değinerek, "Bence bu siyasi ve insani bir felaket olur. Rusya için de dünya için de askeri bir felaket olur" uyarısında bulundu.

Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mariyinsky Sarayı’nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 2 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Johnson ve Zelenskiy, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Başbakan Johnson konuşmasında, "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna’ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor" dedi.

"Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi siyasi ve insani bir felaket olur"

Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi ihtimaline değinen Johnson, "Bence bu siyasi ve insani bir felaket olur. Rusya için de dünya için de askeri bir felaket olur" uyarısında bulundu. "Rusya’nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesi hayati önem taşıyor ve bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum" diyen Johnson, "Ukrayna’ya herhangi bir saldırı olması durumunda Rusya’ya yaptırım uygulanacağını söyledi. Johnson, "Putin’in çatışma yolundan geri adım atmasını ve diyalog içinde olmamızı ümit ediyorum" dedi. İki hafta önce İngiltere’nin Ukrayna’ya sınırdaki savunmasını güçlendirmek için tanksavar silahları gönderdiğini hatırlatan Johnson, İngiltere ve diğer ülkelerin Rusya’nın Ukrayna topraklarına geçtiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi" ve diğer önlemler hazırladığını da vurguladı. Johnson, Rus kamuoyunun işgal olması durumunda Ukraynalıların "şiddetli ve kanlı bir direniş göstereceğini" bilmesi gerektiğini ifade ederek, "Rusya’daki anne babalar, bu gerçeği düşünmelidir" dedi. Johnson ayrıca Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin "açık ve mevcut tehlike" olduğunu belirterek Rusya Devlet Başkanı Putin’i Avrupa’nın güvenlik haritasını yeniden çizmeye çalışmakla suçladı.

"Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Johnson ile görüşmesinin içeriğine değinerek, “Başbakan Johnson ile Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık. Ayrıca Rus saldırganlığının caydırıcılığı için bir dizi adımlar değerlendirildi. Benim bu konuda fikrim biliniyor. İngiltere hükümetinin Rus saldırganlığına karşı yaptırımlarını güçlendirmeye karar vermesi İngiltere’nin durumu anladığını gösteriyor. Ayrıca İngiltere’ye Avrupa entegrasyonu hedeflerimize destek verdikleri için minnettarız. Görüşmemizin bir başka önemli konusu ordumuzun savunma anlamında güçlendirilmesiydi. Ukrayna, güçlü bir ordu inşa ediyor” dedi.

İngiltere’nin Ukrayna donanmasının güçlendirilmesi için onayladığı 1.7 milyar sterlinlik krediyi işaret eden Zelenskiy, “İngiltere’nin 1.7 milyar sterlinlik kredi onayı için de minnettarız. Ayrıca Başbakan Johnson ile Karadeniz bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanması, siber savunma ve siber güvenlik alanında işbirliğinin yoğunlaştırılması için ortak eylemler üzerinde mutabık kaldık” şeklinde konuştu.

“Binlerce tanksavar füzesi teslim edildi”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kendilerine verdiği desteklerden de bahseden Zelenskiy, “Başbakan Johnson, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteği, Kırım yarımadamızın işgali ve tüm Ukrayna topraklarının geri kazanılması dahil olmak üzere daha fazla iş birliğine hazır olduğuna dair bana güvence verdi” dedi. İngiltere’nin verdiği desteklere ilave olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kendilerine binlerce tanksavar füzesi teslim edildiğini aktaran Zelenskiy, “Hava Kuvvetleri nakliye uçakları Ukrayna’ya binlerce modern tanksavar füzesi teslim etti” dedi. Kiev’in Rusya ile müzakereler için çeşitli formatlar aradığını dile getiren Zelenskiy, “Topraklarımızı işgalden kurtaracak, ülkemizi şu ya da bu şekilde koruyacak bir şey yapmalıyız. Rusya Federasyonu ile eş zamanlı olarak üçlü formatlarda, ikili formatlarda birçok müzakere yürütüyoruz. Bu hiç kolay değil. Kimse bundan sonra ne olacağını tahmin edemez" dedi.

Donbass bölgesindeki sorunun çözümüne yönelik kendisinden önceki Ukrayna yönetimini işaret eden Zelenskiy, “Minsk anlaşmalarını kimin imzaladığını hatırlamıyorum ama onlara kimin uyması gerektiğini tam olarak biliyorum. Sorumlu bir ülkeyiz ve her türlü belgeden veya yasadan sorumluyuz” şeklinde konuştu.

"Önleme, tedaviden daha iyidir"

Zelenskiy, Rusya’ya karşı önleyici yaptırımların, işgalden önce uygulanması halinde işe yarayacağını söyleyerek, "Önleme tedaviden daha iyidir" dedi.

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