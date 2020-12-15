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Joe Biden’ın ABD Başkanlığı onaylandı

ABD’de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden’ın Başkanlığını tescil etti.

Politika 15.12.2020, 11:58
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Joe Biden’ın ABD Başkanlığı onaylandı

ABD’de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden’ın Başkanlığını tescil etti.

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin ardından 50 eyalet ve başkent Washington DC’den toplam 538 delege, ABD’nin yeni Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nı resmi olarak seçmek için dün toplanmıştı. Seçiciler Kurulu’nun oylaması ile birlikte eyaletler 3 Kasım seçimlerinden elde ettikleri sonuçları onaylamış oldu. Çok çekişmeli bir seçim savaşına sahne olan Georgia’da bile 16 oyun tamamı Joe Biden’e gitti.

3 Kasım’daki seçimlerde 306 delege sayısına ulaşan Biden’ın başkanlığı, Seçiciler Kurulu’nda dün yapılan oylamanın ardından resmiyet kazandı.

“Demokrasi galip geldi”

Seçiciler Kurulu’nun verdiği oylarla ABD’nin 46. Başkanı olarak resmen onaylanan Biden, Seçiciler Kurulu’nun yaptığı oylamanın ardından Delaware eyaletine bağlı Wilmington’da konuşma yaptı. Biden, "Amerika’nın ruhu için yapılan bu savaşta demokrasi galip geldi. Tarihimiz boyunca yaptığımız gibi artık sayfayı çevirmenin, birleşmenin, iyileştirmenin zamanı geldi" dedi. Biden, ülkenin demokratik kurumlarının mevcut ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın saldırıları karşısında demokrasiye duyduğu güveni dile getirirken birlik çağrısında bulundu. Kendisine oy veren vermeyen bütün Amerikalıların başkanı olacağı sözünü veren Biden, "ABD’de siyasiler kontrolü ele almaz, halk onlara yetki verir" dedi.

Bir sonraki adım, Seçiciler Kurulu’nun oylama sonuçlarınının, 6 Ocak’ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında yapılacak Kongre oturumunda tekrar onaylanmak üzere ele alınması olacak.

Seçiciler Kurulu tarafından resmen onaylanan Biden’ın ve yardımcısı Kamala Harris’in ise 20 Ocak’ta yemin etmesi bekleniyor.
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