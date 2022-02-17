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Joe Biden: Rusya’nın "birkaç gün" içinde Ukrayna’yı işgal etme riski "çok yüksek"
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın "birkaç gün" içinde Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.
Politika 17.02.2022, 17:34 17.02.2022, 18:40
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın "birkaç gün" içinde Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.