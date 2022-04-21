banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”

Jinping: “Gerçekler, güç siyasetinin dünya barışına zarar vereceğini kanıtladı”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında ““Gerçekler, Soğuk Savaş zihniyetinin sadece küresel barış çerçevesini bozabileceğini, hegemonyacılık ve güç siyasetinin ancak dünya barışına zarar vereceğini, bloklar arasındaki zıtlaşmanın ancak güvenlik tehditlerini artıracağını kanıtladı” dedi.

Politika 21.04.2022, 11:17
Jinping: “Gerçekler, güç siyasetinin dünya barışına zarar vereceğini kanıtladı”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında ““Gerçekler, Soğuk Savaş zihniyetinin sadece küresel barış çerçevesini bozabileceğini, hegemonyacılık ve güç siyasetinin ancak dünya barışına zarar vereceğini, bloklar arasındaki zıtlaşmanın ancak güvenlik tehditlerini artıracağını kanıtladı” dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün video konferans yoluyla Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’nın açılışına katıldı ve etkinlikte bir konuşma yaptı. Konuşmasında zorlukların hiçbir zaman tarihin ilerleme adımlarını engellemediğini belirten Jinping, tehditler karşısında, özgüvenin kaybedilmemesi, tehditlere boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi. Jinping, insanlığın bir kader ortaklığı olduğunu, bütün ülkelerin barış, kalkınma, işbirliği ve ortak kazanç trendine uygun olarak, el ele verip tehditleri göğüslemesi ve işbirliği içinde geleceği yaratması gerektiğini ifade etti.

Güvenliğin kalkınmanın ön şartı ve insanlığın bölünmez bir güvenlik ortaklığı olduğuna işaret eden Jinping, “Gerçekler, Soğuk Savaş zihniyetinin sadece küresel barış çerçevesini bozabileceğini, hegemonyacılık ve güç siyasetinin ancak dünya barışına zarar vereceğini, bloklar arasındaki zıtlaşmanın ancak güvenlik tehditlerini artıracağını kanıtladı” diye konuştu.

Jinping, dünya güvenliğini pekiştirmek için Çin’in ileri sürdüğü küresel güvenlik inisiyatifinin detaylarını açıklayarak, “Ortak, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik düşüncesinde ısrar edilerek, dünya barışı ve güvenliği beraber savunulmalı. Bütün ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemeli ve bütün ülke halklarının kendi iradesiyle kalkınma yolu ve toplumsal sistemini tercih etmelerine saygı gösterilmeli. Birleşmiş Milletler Şartı’nın amacı ile ilkelerinin uygulanmasında ısrar edilerek, güvenliğin bölünmezliği ilkesi temelinde, dengeli, etkili ve sürdürülebilir güvenlik yapısı oluşturulup, bir ülkenin kendi güvenliğinin diğer ülkelerin güvensizliği temelinde oluşturulmasına karşı çıkılmalı. Ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözülmesinde ısrar edilerek, krizin barışçıl çözümüne faydalı tüm çabalara destek verilmeli, çifte standart uygulanmamalı, tek taraflı yaptırıma ve uzun kol yargı yetkisine karşı çıkılmalı. Geleneksel alan ve geleneksel olmayan alanlardaki güvenliğin eşgüdümlü şekilde savunularak, bölgedeki anlaşmazlık ile terörizm, iklim değişikliği, siber güvenliği ve biyolojik güvenlik gibi küresel sorunlar beraber göğüslenmeli” ifadelerini kullandı.

“Farklı medeniyetler arasındaki iletişimi desteklemeliyiz”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Günümüzdeki dünyada herhangi tek taraflılık ve aşırı egoizm geçerli değil. İstişare, beraber inşa etme ve paylaşma şeklindeki küresel yönetişim düşüncesini yerine getirerek, insanlığın ortak değerlerini yaygınlaştırmanın yanı sıra, farklı medeniyetler arasındaki iletişimi desteklemeliyiz. Gerçek anlamdaki çok taraflılıkta ve Birleşmiş Milletler ’in merkezi olduğu uluslararası sistem ile uluslararası yasa temelinde oluşturulan uluslararası düzeni savunmada ısrar etmeliyiz. Büyük ülkeler özellikle bu konularda öncülük etmeli” ifadelerine yer verdi.

Asya bölgesinin kalkınmasına değinen Xi Jinping, geçtiğimiz onlarca yıl boyunca, Asya bölgesinde istikrarın korunduğunu, ekonomide hızlı büyümenin sürdüğünü anımsattı. Ancak Asya’nın iyi olması halinde dünyanın daha iyi olacağına dikkat çeken Jinping, “Asya’yı daha iyi bir şekilde geliştirerek inşa etmeliyiz” dedi.

Devlet Başkıanı Jinping, konuşmasında bölgesel barış ve istikrarın bölge ülkelerinin ortak çabalarının sonucu olduğuna dikkat çekerek, barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi ve Bandung Ruhu’nun daha büyük gerçekçi anlam taşıdığını kaydetti.

Xi “Karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı yarar, barış içinde bir arada yaşama gibi ilkelerin ışığında iyi komşuluk politikası izlemeli ve kaderimizi kendi elimizde sıkıca tutmalıyız” diye konuştu.

Sıfır toplamlı oyun yerine diyalog ve işbirliği, başkalarını dışlamak yerine dışa açılma ve kapsayıcılık, kendi üstünlüğü yerine karşılıklı iletişim ilkelerinin izlenmesi gerektiğine vurgu yapan Xi Jinping, bütün ülkelerin büyük olsun küçük olsun, gerek Asya içindeki ülkelerin gerekse Asya dışındaki ülkelerin, Asya’da çalkantıya neden olmak yerine Asya’ya yarar getirmesi, barış ve kalkınma yolunda ilerleyerek işbirliği ve ortak kazancı gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıya, aralarında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Nepal Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’nın da bulunduğu yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yetkilileri de video konferans yoluyla katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
az bulutlu