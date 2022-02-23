Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyarak buralara asker konuşlandırma kararı alan Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ı bağımsız ülkeler olarak tanıma ve bölgeye asker sevkiyatı yapma kararının ardından Moskova’ya uygulanacak yaptırımlar netleşmeye başlarken, Japonya hükümetinden konuya ilişkin kritik bir adım geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Donetsk ve Luhansk bölgelerine ve Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini belirten Kishida, ayrıca Japonya’nın yeni Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklayacağını söyledi. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden gelecek resmi yetkililere yönelik vize ambargosu uygulanacağını belirten Kishida, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı. Kishida "Rusya’yı bu krizi diplomasi yoluyla aşmaya yönelik verilen çabalara geri dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya yaptırım sinyali vermişti

Rusya’nın bağımsızlığını ilan eden sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanımasının ve "barışı korumak adına" bölgeye asker konuşlandırma kararı almasının ardından dünyada gerilim yükselmiş, ABD Başkanı Joe Biden "Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlangıcı" olarak nitelendirdiği gelişmenin ardından ayrılıkçı iki bölgeye ve Rusya’ya yaptırım uygulama kararı almıştı. Japonya hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda da, Tokyo’nun yaptırımlar da dahil olmak üzere verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla birlikte hareket edeceği vurgulanmıştı.