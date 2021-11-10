Japonya’da yeni kabine göreve başladı

Japonya’da Liberal Demokrat Parti (LDP) Başkanı Fumio Kishida’nın bugün resmen başbakan olarak seçilmesinin ardından yeni kabine göreve başladı. Kishida 4 Ekim’de kurduğu ilk kabineyi büyük ölçüde korumayı tercih ederken, Temsilciler Meclisinde görev değişimleri yaşandı.

Japonya’da yapılan olağan genel seçimin galibi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Fumio Kishida’nın bugün mecliste resmen başbakan seçilmesinin ardından kabinesi göreve başladı. Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi geçtiğimiz hafta LDP’nin genel sekreteri olarak atama kararı aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı görevini kabine kuruluncaya dek kendisinin sürdüreceğini açıklayan Başbakan Kishida, kabinede yalnızca bir değişiklik yaparak Dışişleri Bakanlığının başına eski Eğitim Bakanı Yoshimasa Hayashi’yi getirdi. Kishida, seçim öncesinde kurduğu kabineyi büyük ölçüde korumayı tercih etti.

Temsilciler Meclisi’nde görev değişimleri yaşandı

Kishida’nın yakın kurmayları ve Temsilciler Meclisi’ndeki LDP’li önemli isimler arasında bazı görev değişimleri ise dikkat çekti. Eski Savunma Bakanı Gen Nakatani, Kishida’nın insan hakları konularındaki özel danışmanı olarak göreve getirilirken, eski başkan ve başkan yardımcısının emekli olması nedeniyle lider ihtiyacı doğan Temsilciler Meclisi’ne LDP’den Hiroyuki Hosoda başkan seçildi. Muhalefetteki Japonya Anayasal Demokrat Parti’den Banri Kaieda ise başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

İkinci Kishida dönemi

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran LDP’de yapılan liderlik seçiminde ipi göğüsleyerek 4 Ekim’de Japonya’nın yeni başbakanı seçilen Kishida, meclisin daha güçlü olan alt kanadını olağan genel seçim öncesinde feshetmişti. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen ülkede Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere gerçekleştirilen seçimi LDP kazanmıştı. Kishida, partisinin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle bugün bir kez daha başbakan seçilerek 2. Kishida kabinesini kurmaya hak kazanmıştı.