Japonya’da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı

Japonya’da iktidar partisi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) yeni lideri seçilen ve başbakanlık koltuğunu devralması beklenen Fumio Kishida, bölgede barış-istikrarı sağlama ve Covid-19 salgını ile mücadele konularına öncelik vereceğini açıkladı.

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) bugün yapılan liderlik seçimini kazanan ve LDP’nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması itibariyle başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Nobuo Kishida, izleyeceği iç ve dış politikanın sinyallerini verdi. Ülkede görülebilecek olası 6. Covid-19 dalgasına atıfta bulunan Kishida, "Ulusal bir kriz ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. "Covid-19 salgını ile mücadeleyi sürdürmeli ve yıl sonuna kadar büyük bir ekonomik paket oluşturmalıyız" diyen Kishida, demokrasi gibi evrensel değerleri korumanın yanı sıra bölgede barış ve istikrarı sağlama ile iklim değişikliği dahil küresel zorlukların çözümüne katkı sunma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Eski Başbakan Shinzo Abe ve mevcut Başbakan Yoshihide Suga döneminde ülkenin dış politikasında belirleyici unsur olan "Hint-Pasifik" vizyonuna değinen Kishida, "Kararlı diplomasi ve güvenlik politikaları izleyip özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesi hedefinin inşası için çalışacağım" şeklinde konuştu.

Liderlik yarışında ipi Kishida göğüsledi

Japonya’da mevcut Başbakan Yoshihide Suga’nın LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından iktidar partisindeki liderlik yarışının sonucu bugün netleşmişti. Eski Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, milletvekilleri ile bölge temsilcilerinin oy kullandığı seçimin ikinci turunda 170 oy alan Japonya Reform Bakanı Taro Kono’yu geride bırakarak 257 oyla LDP Başkanı seçilmişti. Kishida’nın Pazartesi gerçekleştirilecek bir Meclis oturumunda ülkenin başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor.