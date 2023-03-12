Japonya ve Güney Kore arasında 12 yıl sonra ziyaretler yeniden başlıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un, 12 yıllık aranın ardından ilk kez birbirlerinin ülkelerine düzenli ve karşılıklı ziyaretler yapma geleneğini sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Güney Kore hükümetinin işgal yıllarında Japon şirketler tarafından zorla çalıştırıldıkları gerekçesiyle tazminat talep eden mağdurlara bir vakıf aracılığıyla tazminat ödenmesi önerisinde bulunması son yıllarda gergin seyreden Seul-Tokyo ilişkilerinde yumuşama umutlarını yeşertirken; Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 12 yıllık aranın ardından birbirlerinin ülkelerine düzenli ve karşılıklı ziyaretler yapma geleneğini sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Japon basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, 16-17 Mart tarihlerinde Tokyo’yu ziyaret edeceği açıklanan Yoon’un Kishida ile yapacağı görüşmede 2004-2012 yılları arasında devam eden ülke liderleri arasında düzenli görüşme geleneğini yeniden sürdürme konusunda mutabık kalmasının beklendiği belirtildi.

Eski Japonya Başbakanı Junichiro Koizumi ile Eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo-hyun tarafından 2004 yılında başlatılan düzenli görüşme geleneği 2011 yılında Eski Japonya Başbakan Yoshihiko Noda’nın Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak ile görüşmesine dek sürmüştü.

Suikaste kurban giden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe 2017’de Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ziyaretlere devam etme konusunda mutabık kalsa da, gelenek sürdürülememişti.

İlişkilerde yumuşama umudu

Japonya’nın 1910-1945 yılları arasındaki Kore işgali sırasında Japon şirketlerin bazı Korelileri zorla çalıştırdığı yönündeki iddialar ve mağdur yakınlarının tazminat talepleri Tokyo-Seul arasındaki başlıca diplomatik sorunlardan biri haline gelmiş, Güney Kore hükümetinin özel sektör tarafından yapılacak bağışların Güney Kore merkezli bir vakıf aracılığıyla hak talebinde bulunan mağdur yakınlarına tazminat olarak ödenmesini öngören önerisi, iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama umutlarını yeşertmişti.