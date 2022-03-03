Japonya savaştan kaçan Ukraynalıları kabul edecek

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, savaştan kaçan Ukraynalıların ülkeye kabul edileceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 8’inci güne girilirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ülkesinin savaştan kaçan Ukraynalılara kapılarını açacağını açıkladı. Önceliğin Japonya’da akrabaları ya da tanıdıkları olan kişilere verileceğini belirten Başbakan Kishida, insani nedenlerle diğer Ukraynalıların da ülkeye kabul edileceğinin altını çizdi. Başbakan Kishida, "Ukrayna’da durum gergin ve mülteci sayısı artıyor. Bu durumla en kısa sürede başa çıkmak için hazırlıklarımızı yapacağız. Dünya kritik bir dönemeçten geçerken, Ukrayna halkı ile dayanışmamızı göstermek üzere savaştan kaçanları kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başbakan Kishida ayrıca, Japonya’da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan günlük en fazla 5 bin kişinin ülkeye girme kuralının Ukraynalılara uygulanmayacağını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılarda Moskova’nın sivilleri de hedef aldığı kamuoyuna yansımış, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu 870 binden fazla sivilin Ukrayna’dan kaçmak zorunda kaldığını açıklamıştı.