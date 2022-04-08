Japonya, diplomatlar dahil 8 Rus vatandaşını sınır dışı edecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rusya vatandaşının sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Kiev’le dayanışma mesajı vermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler arasına Japonya da katıldı. Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında diplomatların da bulunduğu 8 Rusya vatandaşının sınır dışı edileceği bildirildi. Japonya’nın kararının ardından Moskova’nın karşılık olarak Rusya’daki Japon diplomatları sınır dışı edeceğini öngören hükümetin, bu nedenle sınır dışı edilecek isimleri titizlikle ele aldığı öğrenildi.

Kömür ithalatı da sona erecek

Japonya hükümetinden bugün ayrıca ticari yaptırım açıklaması geldi. Japonya Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda, Japonya’nın Rusya’dan kömür ithalatını aşamalı olarak azaltarak durdurmayı hedeflediğini duyurdu. Yaptırımların ağırlaşacağının sinyalini veren Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise "Rusya’nın saldırgan tutumunu mümkün olan en kısa sürede sona erdirmesi için G7 de dahil olmak üzere uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde uygun şekilde yanıt vereceğiz" şeklinde konuştu.