Japonya Büyükelçisi Suzuki paça çorbasını tattı

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ankara’da bir restoranda paça çorbasını tattı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, resmi Youtube hesabından bir video paylaştı. "Büyükelçi Suzuki Ankara’yı Keşfediyor" başlığıyla paylaşılan videoda Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun paça çorbasını tattığı anlar yer aldı. Suzuki, paça çorbasını tattıktan sonra, “Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var?” dedi.