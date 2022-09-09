Japonya Başbakanı Kishida’dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek İngiliz kraliyet ailesine, İngiliz hükümetine ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulurken, dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada Kraliçe Elizabeth’in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek İngiltere hükümeti ve halkına başsağlığı diledi. "Kraliçe Elizabeth, Japonya’nın İngiltere ile bağlarının güçlendirilmesine büyük katkıda bulundu" diyen Kishida, Kraliçenin ölümünün uluslararası toplum için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. "Ölüm haberi beni derinden üzdü" ifadelerini kullanan Kishida, "Japonya hükümeti, İngiliz kraliyet ailesine, İngiliz hükümetine ve İngiliz halkına en içten taziyelerini iletiyor" dedi.

96 yaşında hayatını kaybetmişti

Kraliçe Elizabeth dün 96 yaşında hayatını kaybetmiş, Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadesi kullanılmıştı.