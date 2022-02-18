Japonya Başbakanı Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna konusunda, "Statükoda zorla değişiklik yapmaktan kaçınma ve diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkeler için kabul edilebilir bir çözüm bulma" çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kishida, "Başkan Putin’e Ukrayna’daki durumu büyük bir endişeyle izlediğimizi söyledim. Kendisini statükoda zorla değişiklik yapmaktan kaçınmaya ve diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkeler için kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çağırdım" ifadelerini kullandı. Kendisi ve Putin’in Japonya-Rusya ilişkileri ve Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Kishida, ülkesinin Ukrayna’daki gerilimi azaltmak üzere diğer G7 ülkeleri ile uluslararası toplumla çalışmaya ve diplomatik çabaları sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İşgal endişesi

Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş, muhtemel bir işgal girişimi ve çatışma ihtimali nedeniyle birçok ülke vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmış ve büyükelçilik personelini tahliye etmişti. Moskova’nın Belarus’la birlikte askeri tatbikat yapması da "işgale hazırlık" olarak yorumlanmıştı. Batı dünyası muhtemel bir Rus işgali karşısında yaptırımların devreye sokulacağının sinyalini verirken, Rusya’nın ise gaz ihracatını durdurarak misilleme yapabileceği gündeme gelmişti. Son olarak sınır bölgesindeki askerlerin bir bölümünü geri çektiğini duyuran Moskova, gerilimi azaltmak için batı ile daha fazla diplomasi trafiği yürütmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Bu gelişmeler ışığında, dün Kishida’nın Putin ile telefon görüşmesi yapacağı belirtilmişti.