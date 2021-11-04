Japonya Başbakanı Kishida, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni kabine kuruluncaya kadar Dışişleri Bakanlığı görevini de üstleneceğini açıkladı. Kishida, görevdeki Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreterliği’ne atamıştı.

Japonya’da geçtiğimiz hafta yapılan genel seçimi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) kazanmasının ardından hükümette görev değişimi yaşandı. Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi iktidardaki LDP’nin genel sekreteri olarak atama kararı alan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün yaptığı açıklamada boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğunu bu ay yeni kabine kuruluncaya kadar kendisinin devralacağını söyledi.

Kishida başbakanlığı garantiledi

Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya’da Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel seçimin galibi bir kez daha LDP olmuştu. LDP Genel Başkanı Kishida’nın önümüzdeki çarşamba gerçekleştirilecek Meclis oturumunda yeniden başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı hafta içinde yeni kabineyi oluşturacak olan Kishida’nın başbakanlık koltuğunu seçimden hemen önce devraldığı için bakanların neredeyse tümünün mevcut pozisyonlarını koruması bekleniyor.