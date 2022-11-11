Japonya Adalet Bakanı Hanashi, görevden alındı

Japonya Adalet Bakanı Yasuhiro Hanashi "görevinin düşük profilli" olduğunu, yalnızca idam cezalarını onayladığında haberlerde yer aldığını söyledikten sonra gelen tepkilerin ardından görevinden alındı.

Japonya’da görevini "düşük profilli" olarak nitelendiren ve sadece idam cezalarını onayladığında haberlerde yer aldığını ifade eden eden Adalet Bakanı Yasuhiro Hanashi, ülke gündemine oturdu. Bakan Hanashi’nin sözleri eleştirilere yol açarken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida tepkilere sessiz kalmadı. Bugün Güneydoğu Asya ziyareti için ülkeden ayrılması beklenen, ancak ani bir kararla yolculuğunu yarına erteleyen Kishida, muhalefet partilerinin tepkilerinin ardından Hanashi’yi görevden alma kararı aldı. Başbakan Kishida konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Hanashi’nin "halkın güvenini zedelediğini" vurguladı. Kishida’nın kararın ardından Bakan Hanashi, istifa mektubunu Kishida’ya sundu. Hanashi, "Ölüm cezasını hafife aldığım ve halkın tepkisini çektiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Hanashi’nin yerine gelecek ismin eski Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Ken Saito olduğu öğrenildi.

Skandala neden olmuştu

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekillerinin 9 Kasım’da yaptığı bir toplantıda görevini "düşük profilli" olarak nitelendiren Hanashi, adalet bakanının "ancak idam cezalarını onayladığında haberlerde yer aldığını" söyleyerek eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Muhalefet partileri Hanashi’nin "görevini hafife aldığını" belirterek daha fazla koltuğunu işgal etmemesi gerektiği eleştirisinde bulunurken, Başbakan Kishida ilk açıklamasında Hanashi’yi görevden alma niyetinin olmadığını dile getirmişti. Hanashi’nin gafının Kishida hükümetini zor durumda bırakabileceği yorumları yapılmıştı.