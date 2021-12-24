banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THY'de zam oranı belli oldu!
THY'de zam oranı belli oldu!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu

Japon gazetesi Nikkei Asia’dan Türkiye analizi

Japon ekonomi gazetesi Nikkei Asia’da yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalıpları yıktığı belirtilerek Türkiye’nin dış politikada oyun kurucu olmak istediğini yazdı.

Politika 24.12.2021, 12:03 24.12.2021, 12:17
Japon gazetesi Nikkei Asia’dan Türkiye analizi

Japon ekonomi gazetesi Nikkei Asia’da yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalıpları yıktığı belirtilerek Türkiye’nin dış politikada oyun kurucu olmak istediğini yazdı.

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Japonya merkezli Nikkei Asia, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi durumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarını değerlendiren bir makale yayınladı. Şef Editör Ken Moriyasu ve Editör Sinan Tavşan tarafından kaleme alınan analizde, Türkiye’nin jeopolitik bir güç olma hedefi güttüğü belirtilerek, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye hafife alınmaktan bıktı. Uzun zamandır NATO’nun uysal bir üyesi, Avrupa’nın çevresinde sessiz, laik bir ülke olarak görülen ve sabırla Avrupa Birliği’ne katılmayı bekleyen Türkiye, artık kendi jeopolitik emelleri ve özgür diplomatik hamleleriyle bölgesel bir güç olmayı hayal ediyor" ifadelerine yer verildi. Erdoğan’ın, Türk siyasetindeki onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıplarını yıktığı ifade edilen analizde, Türkiye’nin askeri operasyon gücüne de yer verildi. Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağatay’ın "Ankara sert güce başvurduğunda, elini pek çok kişinin beklediğinden daha fazla güçlendirdi” görüşleri aktarılırken, makalede en geniş yer bulan konu ise Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava araçları oldu.

Türk İHA’larına övgü

Baykar üretimi TB2 insansız hava aracı için "Türkiye’nin yeni keşfedilen sert gücünün bir simgesi" denilen analizde, Baykar firması ve Bayraktar kardeşlerin eğitim ve görevlerinden bahsedildi. "Bayraktar kardeşlerin Türkiye’deki imajı, ABD’deki Elon Musk’ın imajıyla karşılaştırılabilir" ifadelerine yer verilen yazıda, Türkiye’nin insansız hava araçları için şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin insansız hava araçları ucuz ama etkili. 2020’nin sonlarında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan silahlı çatışmalarda Bayraktar TB2 insansız hava aracı hem keşif hem de saldırı aracı olarak önemli rol üstlendi. Daha pahalı olan İsrail insansız hava araçlarının yanı sıra düzinelerce Ermeni tankını imha etti. Türk İHA’ları Türk ordusu tarafından kullanıldığı kadar, Ankara’dan silah satın alan devletler tarafından kullanıldığı Azerbaycan, Libya ve Suriye’deki askeri çatışmalarda savaşın sonucunu şekillendirdi. Baykar’ın insansız hava araçları Türkmenistan gibi Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere 10’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Ankara, Suriye ve Irak ile olan bin 200 km’lik sınır boyunca, Kürt gruplara karşı insansız hava araçlarını kullandı ve onların Türkiye topraklarına geçmelerini önlemeyi amaçlayan fiili bir tampon bölge oluşturdu. Türkiye, Kürtlerin komşu Suriye veya Irak’taki herhangi bir kazanımının, Kürtlerin Türkiye’nin güneydoğusunda önemli bir varlığa sahip olduğu ülkede ayrılıkçı duyguları körükleyebileceğinden endişe duyuyor."

“Türkiye oyun kurucu olmak istiyor”

Türkiye’nin dış politikasını da mercek altına alan analizde, ülkenin jeopolitik güç dengeleri arasında geçiş yapabileceği ve bazen ekonomi politikasında olduğu gibi kendi başına hareket edebileceğine dikkat çekildi. "Kesin olan tek bir şey var: Türkiye oyun kurucu olmak istiyor" denilen yazıda, ayrıca Türkiye’nin son dönemde gözünü Afrika’ya çevirdiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kıtadaki 30 ülkeye ziyaretlerde bulunduğu aktarıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8