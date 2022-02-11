ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Rusya’nın Ukrayna’yı Olimpiyatlar sırasında işgal edebileceği göz ardı edilmemeli” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Rusya’nın Ukrayna’yı Olimpiyatlar sırasında işgal edebileceği göz ardı edilmemeli” dedi.

SKYNEWS: İŞGAL HAFTAYA BAŞLAYACAK

İngiltere merkezli Sky News ise, ABD'li diplomatlara dayandırdığı haberinde, Sullivan'ın yaptığı açıklamaya paralel olarak, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'yı işgal etmeye başlayacağını duyurdu.

BİR UYARI DA BEYAZ SARAY'DAN: ÜLKEYİ TERK EDİN

Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna’yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

Rusya'dan 'savaş' hamlesi: Tüm dünyaya aktif edildiğini duyurdular

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Batılı ülkelere ve NATO'ya gerilimi düşürecek şartlarını açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı kapsamında Belarus'taki S-400 hava savunma sistemlerinin aktif edildiğini duyurdu.