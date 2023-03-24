İzmir’in mevcut vekilleri aday adaylık listelerinde

Yaklaşan genel seçimler öncesi İzmir’deki 4 partinin mevcut milletvekillerinin büyük bölümü, yeniden milletvekili olmak için aday adaylık başvurusunda bulundu.

İzmir’deki siyasi partiler, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili olmak için yarışmak isteyen isimlerin aday adaylık başvurularını kabul etti. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP İzmir’de mevcut milletvekili olan pek çok isim görevlerine devam etmek için yeniden aday adaylık başvurularını yaptı. AK Parti, İYİ Parti ve MHP’deki mevcut milletvekillerinin hepsi yeniden başvuruda bulunurken, 2015’den beri İzmir’den CHP milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Selin Sayek Böke bu kez başvuruda bulunmadı. CHP İzmir Milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olacak.

AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar aday adaylık başvurusunda bulundu. CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Murat Bakan, Ednan Arslan, Tuncay Özkan, Mahir Polat, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Özcan Purçu, Sevda Erdan Kılıç ve Kani Beko da yeniden vekil olmak için başvurularını yaptı. İYİ Parti’den mevcut İzmir milletvekilleri Aytun Çıray ve Musavat Dervişoğlu yeniden milletvekili aday adayı oldu. MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu da MHP İzmir’in aday adayı listesinde bulunan isimler arasında.