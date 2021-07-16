İzmir’in 15 Temmuz anması sela ile son buldu

İzmir’de düzenlenen 15 Temmuz darbe kalkışması anma etkinliği, saat 00.13’te sela okunması ile son buldu.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin 5. yıldönümünde İzmir’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sona erdi. Programda AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in de aralarında bulunduğu protokol bayrak saklarken, saat 00.13’te selalar okundu ve dualar edildi.