İzmir’de oy kullanma işlemleri başladı

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimin ikinci turunda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak. Bugün gerçekleştirilmeye başlanan seçimde tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Konak ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Lisesi’nde oylarını kullanmak isteyen seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçmen kağıtlarıyla oy kullanacakları okula akın etti. Oy kullanma işlemleri 08.00-17.00 saatleri diliminde uygulanacak.

İlk oylar kullanılmaya başlandı

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Avukat Perihan Uşkay, “Türkiye için hayırlısı neyse o olsun. Çünkü bu çok önemli bir konu. Kim hak ediyorsa o kazansın” dedi. Koltuk değneği ile geldiği okulda oyunu kullanan Sema Beyter de “İnşallah hayırlısı olur” derken, oyunu kullanan bir diğer seçmen Mustafa Orhun ise “Ülke için hayırlısı olsun. İnşallah ülkenin hayrına bir sonuç çıkar” diye konuştu.