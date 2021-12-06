İzmir’de MHP’ye rekor katılım

Bir haftada İzmir’in 30 ilçesinde partilerinden istifa edenlere 3 hilalli rozeti taktıklarını söyleyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “CHP’nin HDP ile ilişkileri, İYİ Parti’nin yine HDP’ye verdiği destek ve Lütfü Türkkan’a sahip çıkması insanlarımızı bu partilerden uzaklaştırmak, merkeze Türk milletini ve devletini koyan MHP’ye sevk etmiştir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ülke genelinde üye katılımları devam ederken, partinin İzmir İl Başkanlığı bu konuda başı çekiyor. Toplu olarak eski partilerinden istifa edenlerin MHP’ye katılımlarının sürdüğünü ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Milliyetçi Hareket Partisi herkesin bildiği ve takdir ettiği gibi sadece iktidar hırsı ve gayesiyle kurulmuş bir parti değildir. Her şeyden önce MHP, devletimizin kurucu fikrini, iradesini ve idealini temsil etmektedir. Bu sebeple MHP politikaları, ilkeleri ve duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi ve temel yürütücü amili konumundadır. Her zaman ve şartta bu konumunu koruyan, öncelikleri arasında sadece vatan, millet ve devlet olan partimizin üstlendiği sorumluluklar da vatandaşlarımız tarafından çok iyi bilinmektedir” dedi.

“MHP, Türk milletinin direnç noktasıdır” diyen Başkan Şahin, “Yaşanılan her zorlukta insanlarımız direnç ve dayanma azmi için partimize ve liderimizin gösterdiği yöne bakmaktadır. İşte bu bakış, son günlerde yönelişe ve aidiyete dönüşmüştür. Milletimiz, MHP’ye ve Türk milliyetçilerinin kadrolarına katılmak için koşar adım gelmektedir. CHP’nin HDP ile ilişkileri, İYİ Parti’nin yine HDP’ye verdiği destek ve Lütfü Türkkan’a sahip çıkması insanlarımızı bu partilerden uzaklaştırmak, merkeze Türk milletini ve devletini koyan MHP’ye sevk etmiştir. Aynı şekilde Gelecek Partisi ve DEVA Partisi gibi partilere gidip hata yaptıklarını anlayan birçok hemşehrimiz partimize katılmış ve katılmaya devam etmektedir” diye konuştu.

“Vatandaşımız görüyor”

Bir hafta içinde İzmir’in 30 ilçesinde partilerinden istifa ederek MHP saflarına katılanların oldukça önemli sayısının ulaştığını kaydeden Şahin, “Bilhassa hain FETÖ ve PKK örgütlerinin, ülkemizde döktükleri kan, emperyalist ülkelerle ilişkileri ve Türk milletini darboğaza sokacak ekonomik saldırıların arkasında olmaları vatandaşlarımızın gözünden kaçmamaktadır. Elbette bunları gören insanımızın siyasi tercihleri de ‘önce ülkem ve milletim’ diyen liderimiz Devlet Bahçeli ve MHP yönünde değişmektedir. CHP Ödemiş Gençlik Kolları Başkanı ve çalışma arkadaşları, İYİ Parti teşkilat yöneticileri, Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile DEVA Partisi’nin birçok üyesi toplu olarak istifa ederek partimize katılmıştır” dedi.

“İzmir, bir milli şuur şehirdir”

Türk milletini meydana getiren tüm hemşerilerine gönüllerini açtıklarını ifade eden Şahin, “Davetimiz önce vatan, önce millet, bayrak ve devlet diyen herkese açıktır. İzmir’de partimize karşı yönelişlerin artması da boşuna değildir. Çünkü İzmir, milli şuur ve ulusal duyarlılığı en yüksek kentlerimizden biridir. MHP’nin Türk milleti, Atatürk idealleri ve cumhuriyet ilkleri etrafındaki siyaset anlayışı hemşehrilerimiz tarafından takdir ve destek görmektedir. Bu destek de partimize katılım olarak kendini göstermektedir. Yaptığımız çalışmalarla bu katılımlar 30 ilçemizde sürecek ve artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Güçlü MHP ile Cumhur İttifakı’nın seçim zaferini hep birlikte yaşayacaklarını söyleyen Şahin, “Liderimizin gösterdiği hedef doğrultusunda siyaset yapıyor, görev alanımızdaki tüm hemşehrilerimizle birlikte ‘2023 Lider Ülke Türkiye’ idealimize hep birlikte yürüme gayretini sergiliyoruz. Genel Başkanımızın gösterdiği kutlu hedef hepimizin menzili ve ufkudur. Bizim ‘2023 Lider Ülke Türkiye’ diye ahdimiz var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.