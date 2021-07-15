İzmir’de 15 Temmuz anması başladı

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının 5. yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor. Geçen yıl pandemi gölgesi altında gerçekleşen anma, bu yıl normalleşme kararları sonrasına denk geldiği için vatandaşların katılımı ile yapılacak.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan darbe kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçti. Kalkışmadan sonra İzmir Konak Meydanı’nda geniş katılımlarla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, geçen yıl pandemi gölgesi altında sadece protokol katılımıyla düzenlenmişti. Bu yıl ise normalleşme kararları kapsamında etkinlik alanına vatandaş girişlerinin de olacağı günler öncesinden duyuruldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hafta boyunca Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüklerince şehitlik ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin yanı sıra 15 Temmuz temalı sempozyumlar, konferanslar, seminerler, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri ile çeşitli gösteriler, konserler ve film gösterimleri gerçekleştirildi. Pandemi koşulları göz önüne alınarak planlanan ve yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen son gün etkinlikleri, Konak Meydanı’ndaki tarihi Saat Kulesi önünde başladı. İl protokolü ve vatandaşlar, meydanda hazırlanacak platform çevresinde bir araya geldi.

Gece saatlerine kadar sürecek

Program kapsamında önce 15 Temmuz temalı belgeseller gösterilecek, 21.00’de şehitler için saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Saatler 21.02’yi gösterdiğinde İzmir İl Müftülüğü görevlisi tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak, 21.10’da de de mehteran takımı Konak Meydanı’na giriş yaparak konser verecek. 21.40’ta Vali Köşger, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Ardından İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu Sancak Teslimi Töreni düzenlenecek. Daha sonra 15 Temmuz gazisi Yılmaz Lale, platform üzerinden konuşma yaparak alanda bulunan vatandaşlara o geceyi anlatacak. 15 Temmuz anmasında ayrıca, etkinliğe katılan protokollerin konuşmaları da yer alacak. 22.40’ta, İzmir İl Müftülüğü İlahi grubunun tasavvuf musiki dinletisi sunulurken, 23.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016 gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrı gösterilecek. Programda, yine Erdoğan’ın bugün yapacağı halka hitabı da canlı olarak alanda bulunan vatandaşlara izletilecek. 23.05’te İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirlerin okunacak, 23.10’da İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun kahramanlık türküleri ve zeybek gösterisi icra edilecek, 23.35’te darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların gösterimi yapılacak. Saatler 23.40 olduğunda TRT İzmir Müdürlüğü TRT İzmir Radyosunun kahramanlık türküleri konseri düzenlenecek. 00.13’te, tıpkı 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi İzmir’deki tüm camilerde aynı anda selalar okunacak. 00.20’de ise Fetih Suresinin okunarak dualar edilecek.

Yüzde 50 indirimli ulaşım

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programına katılacak vatandaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT’larda geçerli olacak. İndirim; havalimanı, Baykuş, Bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.