İzinli mahkumlara ilişkin değişiklik

Açık cezaevinde bulunan mahkumların belirli şartlar dahilinde denetimli serbestlikten yararlanabileceği aktarıldı.

Açık cezaevinde bulunan mahkumlar, cezasının en fazla bir yıl olması ve suça karışmama şartıyla denetimli serbestlikten yararlanabilecekler. Düzenlemenin, yeni madde ihdasına ilişkin önerge verilerek beşinci yargı paketine eklenmesi öngörülüyor.