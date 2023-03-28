İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğim

"Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim"

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Ağıralioğlu, ‘partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına’ bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizerek ilkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu belirten Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledi.

Selvi, Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında şöyle aktardı: "Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti."