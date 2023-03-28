Son Dakika
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğim
Geçtiğimiz günlerde HDP'nin 6'lı masayı nasıl dizayn ettiğini ve kendilerine kurulan tuzağı kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeyeceği konusuna açıklık getirdi. Bir televizyon programında partisinin kararına uyacağını söyleyen fakat hemen ardından sosyal medya hesabından "bu vebale ortak olmayacağım" diye paylaşım yapan Ağıralioğlu verdiği son röportajda Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini duyurdu.
Politika 28.03.2023, 14:10
"Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim"
Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Ağıralioğlu, ‘partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına’ bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizerek ilkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu belirten Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledi.
Selvi, Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında şöyle aktardı: "Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti."