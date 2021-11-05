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İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren: "Bana hakaret, küfürler eden o şahıs alttan da bana tekme vurdu”

Bingöl’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs, alttan da bana tekme vurdu” dedi.

Politika 05.11.2021, 22:28
İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren: "Bana hakaret, küfürler eden o şahıs alttan da bana tekme vurdu”

Bingöl’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs, alttan da bana tekme vurdu” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Akşener’in gelmesiyle birlikte bir şehit ağabeyi Tahir Gürmen, “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim” diye tepki gösterdi. Daha sonra güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştıran Gürmen’in yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, küfür ve hakaret etti.

Yaşanan olayın ardından Gürmen, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümren, “Galiba yaşadığımız herhalde fotomontajdır veyahut ben rüşvet mi almışım, biri beni mi göndermiş onu ben anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz. Onlar gibi paralarımız yok. Kimse bizi göndersin de bunu yapsın da ben onu bilmiyorum. 1997’den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü beye sorun, onun kardeşi parçalandı mı, çuvallarla topladılar mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral hanıma da şunu söyleyin, sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın galiba bunu yapmazdınız. Meclise giderken başka, Şırnak’a giderken başka, Hakkari’ye giderken başka. Eğer orası Kürdistan burası Kürdistan’sa, nerede yaşadığımızı da ben bilmiyorum” dedi.

“Terörle oturup kalkan insanlarsınız”

Yıllardır içinde olan bir acının olduğunu aktaran Gümren, “Benim yıllarca içimde olan bir acıydı. Bingöl’e gelecek diye duydum. Emindim ki yanına gidip bir şey diyeceğim ya da bir dilekçe vereceğim, ancak buna kimse izin vermeyecekti emindim. Ben de ne yaptım, sesim de gürdü en iyisi bağırarak bir şey söyleyeyim ve söyledim de. Çünkü niye sen Hakkari’ye giderken farklısın, İstanbul’a giderken farklısın, İzmir’e giderken farklısın. Terörle oturup kalkan insanlarsınız. Ama bir de utanmadan bizden oy isterseniz, onu anlamadım. Eğer şerefin, namusun, haysiyetin varsa özellikle o milletvekili diyen kişi beni temsil eden sözde varsa erkek gibi çıksın desin vallahi ben bu adama hakaret ettim, ben çıkıp bütün Türkiye’den özür dilerim. Kulağıma söylediği o çirkin söz benim dilim varmıyor. Zaten biz deriz ya namus için yaşarız, belki ben haykırdım, belki benim yanımda bir hasta adam söylerdi ama söz söylenmez. Namus için yaşıyoruz, o sözü bana diyemez” şeklinde konuştu.

“Dizleriyle bana vurdu, hala yarası var”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında şikayetçi olduğunu belirten Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle bana vurdu, hala yarası var. Bunları çektim hepsi rapordadır. Ve bana bu hareketi eden şahıs bir de utanmadan, uslanmadan gidip diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Sen hangi yüzle insanların karşısına çıkıp da oy isteyeceksin ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek oy isteyecek onu da bilmiyorum. Hepinizi Allah’a bırakıyorum. Hani diyorlar ya biz Türk adaletine güvenmiyorduk, peki güvenmiyorlarsa ben Türk adaletine güveniyorum. Ben alt tabanda bir vatandaşım, siz ise milletvekilisiniz, bakansınız. Ben sırtımı şehit aileleri derneğine dayadım, benim hiç kimsem yok. Allah’ım var. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum, biraz önce de gittim tespit ettim. Aynı şahıs kimdir, hepsini de biliyorum. Hepsini de Allah’a havale ediyorum, Türk adaletine havale ediyorum” dedi.

“Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yerde yoktur”

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Lütfü Türkkan’ı istifaya çağırdı. Sözen, “Biz oraya siyasi amaçla gelmiyoruz. Biz sizin HDP ile ilgili söylediğiniz söylemlerden duyduğumuz rahatsızlığı dile getiriyoruz. Ne Siirt ne Bingöl ne de Türkiye’nin herhangi bir başka yeri Kürdistan diye bir bölge ülkemizde yoktur. Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yerde yoktur. Arkadaşımız bunu ifade etmiş. Lütfü Türkan özrü kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle Türkiye’deki bütün şehit ailelerinden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelidir. Bu küfür bugün sadece burada bu kardeşimiz nezdinde yapılmamıştır, Türkiye’deki bütün şehit ailelerimize, gazilerimize ve Bingöl halkına yapılmıştır. Biz sağa bakmadan, sola bakmadan lam cim bakmadan Lütfü Türkan’ın biran önce bu akşam siyaseten istifa etmesi lazım, siyasi sahneden çekilmesi lazım ve çıkıp evet ben bu kardeşimize haddimi ve maksadımı aşarak küfür ettim, özür diliyorum demesi lazım. Aksi takdirde bu olay siyasetin üstünde bir olaydır” ifadelerine yer verdi.

Şehit ağabeyi olan Tahir Gümren’in kardeşi İsa Gümren’in 1997 yılında Bingöl merkeze bağlı Gözer yaylasında çobanlık yaparken terör örgütü PKK’nın havan saldırısında şehit düştüğü öğrenildi.

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