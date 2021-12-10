İYİ Partili Rıfat Kıncı "kesin ihraç" istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel’i darp ettiği iddia edilen Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı’nın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada bir kadın üyenin darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Merkez İlçe başkanımızın il yönetimindeki bir kadın üyemizi darp etmesi kabul edilemez bir durumdur. Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, adaletsizliği reddeden bir partiyiz. Genel başkanımızın hayali ise bir kadına asla el uzatılmayan bir Türkiye’dir. Söz konusu bu olay sonucu olay adli mercilere intikal etmiştir. Bu üzücü olay hepimizi derinden yaraladığı için sabahında acilen yönetim kurulu üyelerimizle toplanıp, Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı’nın tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Tavrımız net, duruşumuz birdir. Kadına şiddete son diyoruz" dedi.