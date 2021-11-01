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İyi Partili Çıray’a AK Parti’den tepki

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a atıfta bulunarak “Bu arkadaş nereli? İskilipli mi?” paylaşımına AK Parti’den tepki geldi.

Politika 01.11.2021, 17:21
İyi Partili Çıray’a AK Parti’den tepki

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a atıfta bulunarak “Bu arkadaş nereli? İskilipli mi?” paylaşımına AK Parti’den tepki geldi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın vatanına, milletine, bayrağına, öz değerlerine sıkı sıkıya bağlı, kadirşinas İskilip’i ayrıştırıcı, bölücü, seviyesiz, çirkin bir ifadeyle hedef gösterme hadsizliğinde bulunduğunu belirterek, kınadı.

Son dönemde aziz milletin, zillet ittifakı mensuplarınca sistematik olarak, siyasi ikbal ve çıkar uğruna, siyasete, ahlaka, edebe yakışmayan, akıllarla ziyan algı operasyonlarına, yalan rüzgârlarına ve haddi aşan söylemlere maruz bırakıldığını dile getiren milletvekili Erol Kavuncu, “Milli bir mesele olan Irak ve Suriye tezkeresinde evet diyenleri cumhuriyete ihanet etmekle suçlayan HDP’nin kuklası bir CHP gördük. Önceki günde, bu kirli zihniyetin dümen suyunda kararlı bir şekilde ilerleyen, onlara şemsiye tutan İyi Parti’nin, İzmir milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın ittifak ortaklarına ve eski partisi olan CHP’ye selam çakmak için, haddi aşan sözlerle Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ı hedef haline getirişine maalesef şahit olduk. Ayrıca İyi Parti İzmir milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, vatanına, milletine, bayrağına, öz değerlerine sıkı sıkıya bağlı, kadirşinas İskilip’imizi ayrıştırıcı, bölücü, seviyesiz, çirkin bir ifadeyle hedef gösterme hadsizliğinde bulundu. İlim ve bilim beldemiz, kadim medeniyetimizin kilometre taşlarından birçok kıymetli ismi bağrında barındıran İskilipli hemşehrilerimin de haklı tepkisine neden olan sözleri için, Çıray’ı şiddetle kınıyorum” dedi.

Söyleyecek başka sözü, hiçbir icraatı ve aziz millete hizmet namına hiçbir gündemi olmayanlar prim yapmak, gündem olmak, gündem değiştirmek için milletin değerlerine saldırma basitliğinden vazgeçmeleri gerektiğini anlatan Kavuncu, “Eminiz ki bu, hemşehrilerimizi ayrıştırıcı, bölücü, seviyesiz, çirkin söylem, başta Çorum İP yöneticileri ve İP’e gönül veren hemşehrilerimizi de rahatsız etmiştir.

Bizler necip milletimizle birlikte; toplumu ayrıştıran, bölen, kutuplaştıran, nefret siyasetine asla izin vermeyeceğiz. Milleti horlayan, milleti aşağılayan, özellikle de toplumu kutuplaştırma peşinde koşan, millete parmak sallayan, ‘‘Eski Türkiye’’ sevdalıları tarihin tozlu raflarında yerini alacaklardır. Artık ‘‘Söz de karar da milletindir.’’ Bizim aziz milletimize hizmet yolunda gidilecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz vardır. Aziz milletimiz de tüm gerçekleri görmektedir ve zamanı geldiğinde de gereken dersi verecektir” ifadelerini kullandı.

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