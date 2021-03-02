İYİ Parti’den kritik istifa!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökmenoğlu, “İYİ Parti ile bağlantım kalmamıştır” dedi.

İşte Gökmenoğlu’nun açıklamaları:

“Demokrat anlayış ile Türk Milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türk Milletinin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener önderliğinde ulaşmak adına, 5 Dönem yapmakta olduğum Baro Başkanlığından istifa ederek, çıktığım yol beklentilerimizi karşılayamamıştır. Kendi öz eleştirisini hiç yapmadan, sürekli başkalarını suçlamak, bir siyasi partinin yönetim anlayışı olamaz. Partinin kuruluşunda görev almış, İl, İlçe Başkanları, yönetici, üst kurul delegeleri ve kurucular kurulu üyelerinin büyük bölümü ya dışlanmış ya da partiyle gönül bağını koparmak zorunda bırakılmıştır. Dürüst insanlar manzarayı kapatan ağaçlar gibi budanmış ve budanmaktadır. Kişisel hesaplar ve egolar ilkelerin önünde duvar olmuş, eleştiri ve önerilerinizi iletebilecek kapılar kapanmış, Emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir olmuş ise, bu bir siyasi parti de alışkanlık haline gelmiş demektir. Partiden istifam ile kişisel ego ve hırsların da mutlu olacağını biliyorum ancak; Demokrat Yol Arkadaşlarım ve Şahsım, uzun süredir değersizleştirilmeye ve tacizlere maruz bırakılmalar karşısında direnmiş isek de; Türk milliyetçiği ile merkez sağ, hatta ulusalcı sol söylemler arasında sıkışmış, ülkemizde yaşanılan sosyokültürel olaylara ürkerek, ‘kim ne der?’ anlayışı ile yaklaşan, bir kimlik bunalımı içinde, adeta rüzgârın önünde sürüklenen yaprak görüntüsü verilmesi bizi ziyadesi ile üzmüştür. Kaldı ki Üst düzey açıklamalarda bile bir fikri birlik anlayışı görülmemektedir.

Türkiye ve Türk Milletine böyle bir anlayışla hizmet edilebileceğini mümkün görmüyorum. Ahlaki olan daha fazla kırgınlıklar oluşmadan, birlikteliğimizi sonlandırmaktadır. İYİ Partinin sade bir üyesi olarak Partiyle bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İYİ Partili arkadaşlarım ile tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Onlarla dostluğum bakidir. Türkiye ve Türk milletine hizmetten, hayatım boyunca savunduğum ilkelerden milim sapmadan, bundan sonra da bir adım geri atmadan Ülkem için mücadele edeceğimi, tüm kamuoyuna saygı ile duyururum.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Ayrıca Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Twitter'dan şunları yazdı:

"Bize yaşatılan hiçbir şeyi başkasına yaşatmayacağız diye milletimize söz vermemişmiydiniz?Soruyorum Sözünüze ne oldu???"