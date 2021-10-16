İYİ Parti’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.

BTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Hüseyin Baş Koray Aydın’a merhum genel başkan Prof.Dr.Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli ve Hoş Geldin Atatürk kitaplarını hediye etti.

Türkiye’nin siyasi ve ekonomi gündemi üzerine değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP lideri Hüseyin Baş, “İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Koray Aydın’ı ve beraberindeki heyeti genel merkezimizde ağırladık. Nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Koray Aydın ise twitter hesabından “İYİ Parti GİK üyelerimiz Mehmet Aslan ve Yavuz Aydın beyle birlikte Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş beye yeni genel merkezlerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverlikleri için Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.” açıklaması yaptı.

“Meseleleri birlikte müzakere etme kabiliyetini kazanmak en doğru olanıdır”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın BTP Genel Merkezi’nden çıkışında ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanımızla birlikte olduk. Aslında buna ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır bir araya gelip istişare etmeyi düşünüyorduk. Bugün zaman olarak kesiştik. Kendisi bize randevu verdi, bizler de buna icabet ettik. Ülke meseleleriyle ilgili istişarede bulunduk. İki taraf için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü istişare kültürünü kaybetmiş bir toplum yapısı var. Birbiriyle konuşamayan, didişen bir toplum yapısı var. Buna karşın bir araya gelip meseleleri birlikte müzakere etme kabiliyetini kazanmak en doğru olanıdır. Bugün onu yaşattık, kendisine teşekkür ediyorum.”