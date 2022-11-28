İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Başkan Özcan’a görkemli karşılama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediye hizmet binası önünde meşaleler ile karşılandı. Mehterle ve dualarla makamına geçen Başkan Özcan, “Nazilli’yi AK hizmetlerle tanıştıracağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına karşılık vererek İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hem AK Parti’de hem de Nazilli Belediyesi’nde düzenlenen törende meşalelerle karşılandı. AK Parti Aydın Milletvekilleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, çevre ilçelerin ilçe başkanları ile partililer karşılama töreninde hazır bulundu.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak tarafından Başkan Kürşat Engin Özcan’a çiçek verildi. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Özcan, kendisini kucaklayan AK Partililer ve MHP’lilerle birlikte Nazilli Belediyesine hareket etti. Mehterle karşılanan Başkan Özcan ve beraberindekiler, önce kendisini karşılayan belediye meydanındaki binlerce kişiye hitap etti.

“Nazilli AK hizmetlerle tanışacak’’

Başkan Özcan, dua edilmesinin ardından başkanlık makamına geçti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, “Beni böyle güçlü bir şekilde arkadaşlarımla birlikte kucakladığınız için bu kutlu ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için sevgi ve muhabbetle sarmaladığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayatta geçmişe dönüp bakarsak ‘mutlaka en küçük engellere takılacağız’ diye düşünenlerdenim. O nedenle dünlerimizi bırakıp yarınlarımıza bakmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın kutlu bir çağrısı vardı. Memleket millet adına, milli birlik beraberlik adına bizlere davette bulundu. Herkesi davet etti. Bu davete mutlaka icabet etmemiz gerekiyordu. Zor günlerden geçiyoruz ve daha zor günler görmememiz adına birlik beraberlik içerisinde hep birlikte yarınları, Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak, ne kadar çok kollarımızı geniş açıp ülkemizi, milletimizi birlikte kucaklarsak en doğrusunu, en güzelini yapacağımız inancıyla buradayız bugün. Yarınları daha güçlü bir şekilde hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın da hedefi bu yönde. İnşallah bu hedefte sizlerle bir arada yürümek için buradayım. Nazilli AK hizmetlerle tanışacak’’ dedi.