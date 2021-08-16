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İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı.
Politika 16.08.2021, 14:10
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı.İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine konuldu. Polislerin yol uygulamasında gerçekleştirdiği GBT sorgusunda ticari usulsüzlüklerden 4 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan Tatar’ın, mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığı için cezaevine girdiği öğrenildi.