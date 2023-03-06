İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: “Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener’in Altılı Masa toplantısına katılma durumuna ilişkin, “Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi’nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır” dedi.

Millet İttifakında gerçekleşen siyasi trafiğin ardından taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezi Ek Binası’nda açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener’in Altılı Masa Toplantısına katılacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması teklifinin değerlendirildiğini belirten Zorlu, “Az önce yaptığımız açıklama malumunuz. Genel Başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin bir gereği öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın icracı yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda az önce genel başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle genel başkanımız birazdan Saadet Partisi’nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.