İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: “Genel Başkanımız, 2 belediye başkanının, 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: “Genel Başkanımız, 2 belediye başkanının, 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Parti sözcüsü Zorlu, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundan yeni bir öneri sunarak 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını istediğini belirterek, “Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Sayın Genel Başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yenir bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir, bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’na da Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir” diye konuştu.