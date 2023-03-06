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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: "Genel başkanımız, her iki başkanımıza seçilecek cumhurbaşkanının yetkili iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletti"
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: "Genel başkanımız, her iki başkanımıza seçilecek cumhurbaşkanının yetkili iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletti"
Politika 06.03.2023, 14:08
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: "Genel başkanımız, her iki başkanımıza seçilecek cumhurbaşkanının yetkili iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletti"