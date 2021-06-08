İYİ Parti Nazilli İlçe Yönetimi’nden 13 kişi istifa etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde İYİ Parti İlçe Yönetimi’nde yer alan 13 kişi, ilçe başkanının tutumlarını gerekçe göstererek istifa etti.

İYİ Parti İlçe Yönetiminde bulunan 4’ü asil, 9’u yedek listeden 13 kişi İlçe Başkanı Cihat Öztürk’ün ayrıştırıcı bir tutum sergilediğini iddia ederek, parti yönetiminden istifa etti.

Düzenlenen basın toplantısında istifa gerekçelerini açıklayan Mehmet Gürkan Tığoğlu, “İyiliğin ve sevginin dilini, gücünü kullanarak çoğalmayı beklerken üzülerek İlçe Başkanımız Cihat Öztürk’ün ayrıştırıcı, uzaklaştırıcı, ötekileştirişi ve ’benim partim’ anlayışına paralel davranışlarına maruz kaldığını gördük, yaşadık, şahit olduk, duyduk. Yerelde iktidar olan partimizin üye kayıtlarının kat be kat artması gerekirken, uygulanan yanlış politikalar yüzünden üyelerin istifalarına maruz kalmış ve bu vahim manzara karşısında sessiz kalınmış, bir çözüm yoluna gidilmemiş, istifaların sebepleri iyice araştırılmamış, performans değerlemesi yapılmamış, toplantılarda bunlar bahsedilmeye dahi gerek görülmemiştir. Aşağıda imzası bulunan 2020-Şubat ayında yapılan seçimle Nazilli İyi Parti İlçe Yönetimine seçilmiş yöneticiler olarak ilçe yönetiminden üzülerek istifa etmek durumunda kalmış bulunmaktayız” dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Cihat Öztürk ise yaşanan istifalarla ilgili olarak, “Yönetimsel görüş ayrılıklarını saygıyla karşılıyoruz. Arkadaşlarımıza bugüne kadarki göstermiş olduğu tüm çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.