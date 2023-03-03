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İYİ Parti lideri Akşener’in il başkanları ile toplantısı sona erdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrısıyla gerçekleştirilen İYİ Parti İl Başkanları toplantısı sona erdi.
Politika 03.03.2023, 21:10
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrısıyla gerçekleştirilen İYİ Parti İl Başkanları toplantısı sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrısıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen İYİ Parti İl Başkanları toplantısı sona erdi. Akşener, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.