İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis’i ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile ayrı ayrı görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Diamessis’i misafir etti.