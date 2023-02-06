İYİ Parti lideri Akşener: “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun” ifadelerini kullandı.