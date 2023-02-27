İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’yla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Altılı Masa toplantısı öncesinde ziyaretlerine devam ediyor. Karamollaoğlu bu çerçevede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, İYİ Parti Genel Merkezi’nin ek binasındaki makamında ziyaret etti.