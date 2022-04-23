İYİ Parti Lider Akşener, Ankara’da Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanları ile iftar yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da Şaşmaz Sanayi Sitesi çalışanı çırak ve kalfalarla ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Sanayi Sitesi çalışanları ile sohbet eden Akşener, iftar yemeği sonrası işçilerle fotoğraf çektirdi.