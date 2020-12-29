İYİ Parti'li belediye asgari ücreti 3 bin 750 TL yaptı

Trabzon'da İYİ Parti'li Yomra Belediyesi, 2021 yılında en düşük personel maaşını sosyal yardımlar hariç 3 bin 750 TL olarak belirlediğini duyurdu.

ŞEYH EDEBALİ'NİN SÖZÜYLE AÇIKLANDI

Duyuruyu sosyal medyadan yapan Yomra Belediyesi, Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözlerine yer verdi.