İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: "(Kılıçdaroğlu’nun adaylığı) Endişemiz var"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı televizyon programında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında endişeleri olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz” sorusuna, “Endişemiz var, evet” diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.