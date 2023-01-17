İYİ Parti heyeti, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağlı, Metin Ergun, Şenol Sunay, Bahadır Erdem, CHP’yi TBMM’de ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek hazır bulundu.