İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2021 asgari ücretine ilişkin bir teklifte bulunarak, “Brüt ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşlarımızın gelir vergisi ve SGK primini, devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisi ve SGK primini üstlensin” dedi.

İYİ Parti Grup Toplantısında konuşan Akşener, pandeminin ikinci dalgasının Türkiye’yi çok etkilediğini ve pahalıya mal olduğunu ifade etti. "Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağını uygulayın" diyen Akşener, "Bunu yaparken de vatandaşımızın mağduriyetini önleyecek önlemleri eksiksiz alın. Zararın neresinden dönersek kardır. Zaman, Türk Milletinin sağlığını, canını koruma zamanı; siyasi rant kovalama zamanı değil" dedi.

Asgari ücret teklifi

Akşener, 2021 asgari ücretine ilişkin de bir teklifte bulunarak, "Brüt ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşlarımızın gelir vergisi ve SGK primini, devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisi ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3 bin lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3 bin 458 lira olmaya devam etsin. Yani çalışanımızın eline geçen asgari ücreti 2 bin 325 liradan, 3 bin liraya çıkaralım ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin. Bir başka deyişle, devletimiz bütün çalışanlarının cebine, aylık 675 lira koysun, ama bu parayı işverenden almasın. Bizim önerimiz budur. Milletimizin kazancı arttığı için, tüketimimiz de 112 milyar lira artacak, bu artışın milli gelirimize etkisi yaklaşık 450 milyar lira olacak. Yani, vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi borçlandırmadan, tüketim ve milli gelir artışı sağlayacağız. Bunun istihdama katkısı ise, bir milyon 550 bin yeni çalışan olacak” diye konuştu.